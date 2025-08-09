Bomberos atienden incendio en un local comercial de Chiriquí.

Siendo las 3:00 p.m. de este sábado 9 de agosto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos trabaja en sofocar un incendio en un local comercial del corregimiento de Río Sereno, provincia de Chiriquí.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954281795115213093&partner=&hide_thread=false
A esta hora bomberos intentan sofocar un incendio en un local comercial del corregimiento de Río Sereno, en la provincia de Chiriquí. pic.twitter.com/dMPbQXEzG8— Telemetro Reporta (@TReporta) August 9, 2025