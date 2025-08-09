Chiriquí Nacionales -  9 de agosto de 2025 - 16:10

Bomberos atienden incendio en un local comercial de Chiriquí

El Benemérito Cuerpo de Bomberos trabaja en sofocar un incendio en un local comercial en Remedios, Chiriquí.

Ana Canto
Siendo las 3:00 p.m. de este sábado 9 de agosto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos trabaja en sofocar un incendio en un local comercial del corregimiento de Río Sereno, provincia de Chiriquí.

Información en desarrollo...

