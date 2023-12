La Caja de Seguro Social (CSS) aún no ha dado a conocer a los jubilados y pensionados cuando será el desembolso del bono que les corresponde, por haberse decretado el 20 de diciembre “Día de Duelo Nacional” y conocido como bono navideño.

Durante el año 2022, la CSS indicó que “alrededor de 298,586 personas, entre pensionados y jubilados, cobran un bono de B/. 60.00 (sesenta balboas). Mientras que un aproximado de 52,901 cobran un bono de B/. 100.00 (Cien balboas)”.

Pago a Jubilados y pensionados de la CSS

Presentarán proyecto de Ley para beneficiar a jubilados y pensionados. Foto/Archivo

Hoy, la Caja de Seguro Social (CSS) realizará el pago jubilados y pensionados mediante acreditación bancaria conocida como (ACH), lo que significa que los beneficiarios podrán retirar su dinero mediante su tarjeta clave.

Para los jubilados y pensionados que cobren su dinero mediante cheque, la CSS realizará la entrega en los centros de pago y el área metropolitana a partir del miércoles 6 de diciembre.

¿Cómo jubilarse y pensionarse con la CSS?

Quienes deseen jubilarse deben estar afiliados a la CSS. La entidad explica que todos los trabajadores, nacionales o extranjeros, que prestan servicios en la República de Panamá están obligados a inscribirse en el régimen de la entidad, según lo establece el artículo 77 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005.

Cuotas por la CSS en años laborales para jubilarse:

De 180 a 215 cuotas desde el 1º de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012.

De 180 a 239 cuotas a partir del 1º de enero de 2013.

En la actualidad, algunas personas no pueden jubilarse porque no cuentan con las 239 cuotas. En este caso, la CSS les otorga una 'Pensión Vitalicia' debido a que no alcanzaron las cuotas, y el margen a utilizar es la cuota de 180, según rige la Ley Orgánica de la CSS.