A pesar de que la Caja de Seguro Social (CSS) no ha anunciado el desembolso para el pago del bono navideño a jubilados y pensionados , algunos beneficiarios recibirán un bono de B/. 60.00 (sesenta balboas). Mientras que otros cobrarán un monto de B/. 100.00 (Cien balboas).

El Banco Nacional de Panamá habilitará una vez que sean desembolsado los pagos, en las cuentas de los jubilados y pensionados y sucesivamente los demás centros bancarios como la Caja de Ahorros y otras bancas privadas. Mientras que para quienes reciban cheques deberán dirigirse a las agencias del seguro.

Cálculos de cuotas por la CSS en años laborales para jubilarse:

De 180 a 215 cuotas desde el 1º de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012.

De 180 a 239 cuotas a partir del 1º de enero de 2013.

En la actualidad, algunas personas no pueden jubilarse porque no cuentan con las 239 cuotas. En este caso, la CSS les otorga una 'Pensión Vitalicia' debido a que no alcanzaron las cuotas, y el margen a utilizar es la cuota de 180, según rige la Ley Orgánica de la CSS.