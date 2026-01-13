Buscan a adulto mayor desaparecido en Cerro Azul desde el 9 de enero

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del señor Luis Ortega, de 72 años, quien se encuentra desaparecido en el área de Cerro Azul, en el distrito de Panamá, desde el pasado 9 de enero.
De acuerdo con la información disponible, Ortega fue visto por última vez cuando salió de su residencia para realizar su rutina diaria de ejercicios físicos, actividad que acostumbraba hacer con regularidad. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto ni conocer su paradero.
Ante esta situación, se solicita el apoyo de la ciudadanía. Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a ubicarlo puede comunicarse al número 6484-4684.
Las autoridades reiteran la importancia de reportar cualquier dato, por mínimo que parezca, ya que puede ser clave para dar con el paradero del adulto mayor.