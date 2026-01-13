Panamá Nacionales -  13 de enero de 2026 - 07:30

Buscan a adulto mayor desaparecido en Cerro Azul desde el 9 de enero

Luis Ortega, de 72 años, permanece desaparecido en Cerro Azul desde el 9 de enero. Salió a hacer ejercicios y no regresó. Piden apoyo ciudadano.

Buscan a adulto mayor desaparecido en Cerro Azul 

Buscan a adulto mayor desaparecido en Cerro Azul 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del señor Luis Ortega, de 72 años, quien se encuentra desaparecido en el área de Cerro Azul, en el distrito de Panamá, desde el pasado 9 de enero.

De acuerdo con la información disponible, Ortega fue visto por última vez cuando salió de su residencia para realizar su rutina diaria de ejercicios físicos, actividad que acostumbraba hacer con regularidad. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto ni conocer su paradero.

Adulto mayor Luis Ortega, de 72 años se encuentra desaparecido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010867061569044782?s=20&partner=&hide_thread=false

Ante esta situación, se solicita el apoyo de la ciudadanía. Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a ubicarlo puede comunicarse al número 6484-4684.

Las autoridades reiteran la importancia de reportar cualquier dato, por mínimo que parezca, ya que puede ser clave para dar con el paradero del adulto mayor.

En esta nota:
Seguir leyendo

INADEH 2026: pasos para preinscribirse en cursos y permiso del Mitradel para jóvenes de 16 y 17 años

Concurso General de Becas 2026: requisitos y documentos para entregar los estudiantes seleccionados

Conoce el nuevo Código de Ética de la Universidad de Panamá y sus principales cambios

Recomendadas

Más Noticias