Panamá Oeste Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 14:56

Caja de Ahorros inaugura centro operativo en Costa Verde para colaboradores de Panamá Oeste

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Ahorros inauguró su nuevo centro operativo en Costa Verde, distrito de La Chorrera, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de 220 colaboradores de la institución que residen en la provincia de Panamá Oeste.

Según Andrés Farrugia, presidente de la Caja de Ahorros, estas nuevas instalaciones beneficiarán a su principal activo: los trabajadores, quienes ahora podrán disfrutar de más tiempo de calidad en familia y desempeñar sus funciones en un entorno más cercano a sus hogares.

El centro cuenta con un área colaborativa, salones de reuniones, auditorios, salas de juntas, enfermería, área de lactancia, cafetería y una zona de descanso.

La Caja de Ahorros espera replicar este modelo con la apertura de centros similares en las provincias centrales y del occidente del país.

