Caja Navideña del IMA se venderá por familia mostrando la cédula

En la provincia de Darién se estará vendiendo la caja navideña desde el 3 de diciembre, mientras que en Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Panamá Oeste y Coclé del 10 al 14 de diciembre y en la provincia de Panamá y Colón del 16 al 19 de diciembre.

Contenido de la Caja Navideña

La caja incluirá:

Picnic con hueso

5 libras de arroz

1 lata de guandú

1 lata de piña o, en su defecto, aceite

1 libra de azúcar

Requisitos y control de distribución

Cada familia podrá adquirir una sola caja, y el proceso será supervisado mediante el escaneo del código QR ubicado en la parte trasera de la cédula de identidad. Esta medida busca evitar irregularidades y garantizar la transparencia del programa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1862468240426873227&partner=&hide_thread=false La caja navideña del @IMA_Pma tendrá picnic con hueso, 5 libras de arroz, una lata de guandú, una lata de piña, o aceite en caso de que no alcance la piña, y una libra de azúcar, detalló el director Nilo Murillo (@nilomr11). La caja tendrá un costo de B/.15.00 y la venta inicia… pic.twitter.com/FL2PqWqVrM — Telemetro Reporta (@TReporta) November 29, 2024

Declaraciones del director del IMA

El director del IMA, Nilo Murillo, enfatizó que el programa está dirigido a familias de escasos recursos y pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad:

"No toleraremos el juega vivo. Este es un programa para las familias con escasos recursos y no está relacionado con movimientos políticos. Hacemos un llamado a la solidaridad." "No toleraremos el juega vivo. Este es un programa para las familias con escasos recursos y no está relacionado con movimientos políticos. Hacemos un llamado a la solidaridad."

La iniciativa busca apoyar a las comunidades vulnerables durante las festividades, con un enfoque en la equidad y el beneficio social.