Camión articulado se incendia en Veraguas; bomberos alertan aumento de autos incendiados

Un camión articulado se incendió en el sector de Hacienda El Rodeo, en La Peña, provincia de Veraguas, emergencia que fue atendida por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Según informó la entidad, el incidente fue controlado por los bomberos, evitando que el fuego se propagara a otras áreas.

Camión incendiado: Más de 100 casos de autos incendiados en 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá alertó que se ha registrado un incremento en la cantidad de vehículos incendiados en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033242690935013517?s=20&partner=&hide_thread=false Unidades del Cuerpo de Bomberos (@BCBRP) atendieron una emergencia por un camión articulado incendiado en el sector de Hacienda El Rodeo, La Peña, en la provincia de Veraguas.



La entidad alerta que se ha registrado un incremento en la cantidad de autos incendiados y en lo que va… pic.twitter.com/NZIIRRhoAd — Telemetro Reporta (@TReporta) March 15, 2026

De acuerdo con la institución, en lo que va del año 2026 se han atendido un total de 107 casos de autos incendiados.

Recomendaciones a los conductores

Ante esta situación, los bomberos hacen un llamado a los conductores para que realicen revisiones periódicas de sus vehículos, especialmente en:

Radiador

Temperatura del motor

Sistema eléctrico

Asimismo, recomiendan realizar el mantenimiento con personal idóneo, con el fin de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad de los ocupantes y de otras personas en la vía.