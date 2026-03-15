Veraguas Nacionales -  15 de marzo de 2026 - 13:37

Camión articulado se incendia en Veraguas; bomberos alertan aumento de autos incendiados

El Cuerpo de Bomberos alertó que se ha registrado un incremento en la cantidad de vehículos al igual que el camión incendiados en el país.

Camión articulado se incendia en Veraguas

Camión articulado se incendia en Veraguas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un camión articulado se incendió en el sector de Hacienda El Rodeo, en La Peña, provincia de Veraguas, emergencia que fue atendida por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Según informó la entidad, el incidente fue controlado por los bomberos, evitando que el fuego se propagara a otras áreas.

Camión incendiado: Más de 100 casos de autos incendiados en 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá alertó que se ha registrado un incremento en la cantidad de vehículos incendiados en el país.

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De acuerdo con la institución, en lo que va del año 2026 se han atendido un total de 107 casos de autos incendiados.

Recomendaciones a los conductores

Ante esta situación, los bomberos hacen un llamado a los conductores para que realicen revisiones periódicas de sus vehículos, especialmente en:

  • Radiador
  • Temperatura del motor
  • Sistema eléctrico

Asimismo, recomiendan realizar el mantenimiento con personal idóneo, con el fin de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad de los ocupantes y de otras personas en la vía.

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