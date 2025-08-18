Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 13:11

Canal de Panamá busca reducir emisiones contaminantes y ruido subacuático

El Canal de Panamá estrena los remolcadores híbridos Isla Barro Colorado e Isla Bastimentos, avanzando en su compromiso de descarbonización.

EFE/ Carlos Lemos
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Canal de Panamá continúa su compromiso con la sostenibilidad, priorizando la descarbonización y la adaptación al cambio climático, en línea con la meta de la Organización Marítima Internacional (OMI) de alcanzar neutralidad de carbono para 2050.

Como parte de estas acciones, se implementan metas concretas de reducción de emisiones y la adquisición de 10 remolcadores con sistema de propulsión híbrido, de los cuales hoy se bautizaron los dos primeros: Isla Barro Colorado e Isla Bastimentos.

Canal de Panamá bautiza sus primeros remolcadores híbridos

ACP prepara a los remolcadores para la ampliación

Estos remolcadores contribuyen a:

  • Reducir emisiones contaminantes y ruido subacuático, beneficiando la fauna marina.
  • Mejorar la eficiencia energética de las operaciones del Canal.
  • Ahorrar combustible y prolongar los intervalos de mantenimiento, fortaleciendo la eficiencia operativa.

El Canal de Panamá refuerza así su posición como infraestructura estratégica sostenible, combinando innovación tecnológica con protección ambiental y eficiencia económica.

