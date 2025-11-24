Cancillería anuncia becas y convocatorias 2025-2026 para Erasmus Mundus y Erasmus+

La Cancillería de Panamá , a través del Departamento de Becas y Movilidad Estudiantil Internacional, informó que la Unión Europea abrió oficialmente las convocatorias para los programas de Maestrías Erasmus Mundus, cuyo periodo de postulación se extiende hasta diciembre de 2025 o enero de 2026, según el máster seleccionado.

Adicionalmente, se anunció la apertura de la convocatoria para los Proyectos de Desarrollo de Capacidades Erasmus+, los cuales cerrarán en febrero de 2026.

Cancillería de Panamá anuncia becas y convocatorias 2025-2026

El prestigioso programa de Maestrías Erasmus Mundus ofrece becas completas a los estudiantes con los mejores puntajes de admisión. Estas becas cubren costos de participación, así como una contribución para viaje, visado y gastos de subsistencia durante toda la formación.

El catálogo oficial puede consultarse en el sitio habilitado por la Unión Europea

Por su parte, los proyectos Erasmus+ de Desarrollo de Habilidades en la Educación Superior (CBHE) y en la Formación Profesional (CBVET) fomentan la cooperación internacional mediante alianzas entre al menos tres organizaciones, con una duración de dos a tres años.

Con el fin de orientar a instituciones interesadas, la Cancillería informó que se realizará un webinario informativo dirigido a universidades y centros de formación profesional el miércoles 26 de noviembre a las 2:00 p.m., a través de la plataforma WEBEX.