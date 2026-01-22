Panamá Nacionales -  22 de enero de 2026 - 15:27

Cancillería habilitará atención extraordinaria para apostilla y legalizaciones en enero 2026

La Cancillería de Panamá anunció atención extraordinaria para apostilla y legalizaciones los sábados 24 y 31 de enero de 2026. Conoce el horario.

Cancillería de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cancillería de Panamá informó a la ciudadanía que, con el objetivo de mitigar las afectaciones en el servicio de apostilla y legalizaciones y atender el alto volumen de documentos actualmente en trámite, el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones laborará de manera extraordinaria en fechas específicas durante el mes de enero de 2026.

Cancillería atenderá apostillas y legalizaciones: fechas y horarios de atención

La atención especial se brindará los siguientes días:

  • Sábado 24 de enero de 2026
  • Sábado 31 de enero de 2026

Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

image

Medida para agilizar trámites

La Cancillería explicó que esta medida se adopta con el fin de facilitar a los usuarios la gestión oportuna de sus documentos, así como garantizar la continuidad y eficiencia del servicio público, ante la alta demanda registrada en las últimas semanas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de seguir implementando acciones que permitan mejorar la atención y reducir los tiempos de espera en estos trámites.

