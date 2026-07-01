Candidata a la Presidencia de la Asamblea, Grace Hernández, llama a priorizar al país

La diputada Grace Hernández, candidata a la Presidencia de la Asamblea Nacional , defendió su postulación y aseguró que el principal compromiso de los diputados debe ser trabajar en favor del país y no responder a intereses particulares.

Durante declaraciones ofrecidas a los medios, la candidata Hernández manifestó que la elección de la nueva directiva aún no está definida y señaló que el resultado solo se conocerá una vez se realice la votación en el pleno.

"Los votos no se tienen hasta que se vota, hay que esperar", expresó la diputada.

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Grace Hernández: "Estamos para trabajar por el país"

La legisladora también resaltó el respaldo del diputado Betserai Richards, a quien reconoció por, según dijo, colocar los intereses del país por encima de cualquier otra consideración.

"Quiero resaltar a mi compañero Betserai Richards porque ha demostrado que el país está primero que todo lo demás", afirmó.

Hernández sostuvo que la Asamblea Nacional debe ejercer su rol de fiscalización y mantener un equilibrio entre los poderes del Estado.

"Nosotros no estamos para complacer a nadie, nosotros estamos para trabajar por el país y nuestra búsqueda es que haya contrapeso con el Órgano Ejecutivo", señaló.

Asimismo, la diputada hizo referencia a la abstención anunciada por la bancada del Partido Panameñista durante la elección de la nueva Junta Directiva, en un proceso que definirá el rumbo del Legislativo para el próximo periodo de sesiones.

La elección del presidente de la Asamblea Nacional se llevará a cabo durante la instalación de la Primera Legislatura, cuando los diputados escogerán a la nueva Junta Directiva que dirigirá el Órgano Legislativo durante el siguiente año.