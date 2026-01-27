Caso ATTT–diablos rojos: Tribunal absuelve a 185 imputados por peculado vinculado a compensaciones

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial confirmó en todas sus partes la Sentencia N.° 11, dictada el 25 de agosto de 2025, mediante la cual se absolvió a 185 imputados por delitos contra la administración pública, en la modalidad de diversas formas de peculado, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) .

El fallo fue adoptado por los magistrados José Hoo Justiniani, Eyda Amarilis Juárez y Manuel Mata Avendaño, quienes acogieron de manera íntegra la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: ATTT inicia inspección de buses colegiales desde el 2 de febrero de 2026

Valoración probatoria ajustada a derecho

En su resolución, el Tribunal Superior concluyó que la valoración de las pruebas realizada en primera instancia fue correcta, ajustada a derecho y respetuosa de los principios de legalidad, debido proceso e intervención mínima del Derecho Penal.

Órgano Judicial Órgano Judicial

En consecuencia, resolvió confirmar la sentencia absolutoria, en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente.

Caso ATTT y alcance del proceso

El proceso judicial corresponde al denominado “Proceso de Rescate Administrativo del Sistema de Transporte Público Colectivo de Pasajeros para la Implementación del Nuevo Sistema de Movilización Masiva en los distritos de Panamá y San Miguelito”, conocido públicamente como el caso ATTT.

Se trata de uno de los expedientes más extensos tramitados en esta jurisdicción, con un total de 717 tomos.

Durante el desarrollo del proceso participaron dos abogados querellantes, 88 defensores técnicos particulares y seis defensores públicos, mientras que el Ministerio Público estuvo representado por la Fiscalía Anticorrupción.