Centros de hisopado en la capital permanecerán abiertos para fin de año

Los centros de hisopados en el Estadio Rod Carew y en el Estadio Emilio Royo en la capital, permanecerán abiertos los días:



24 y 25 de diciembre

7:00 a.m. a 12:00 p.m.



26 al 30 de diciembre

7:00 a.m. a 2:45 p.m.



31 de diciembre y 1 de enero

7:00 a.m. a 12:00 p.m.