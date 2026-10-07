Cierre de la mina: Comisión propone fideicomiso de US$100 millones anuales para restauración ambiental

La Comisión Interministerial presentó ante representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) las recomendaciones entregadas al presidente José Raúl Mulino para un eventual cierre ordenado de Cobre Panamá, entre ellas un modelo autofinanciable y la creación de un fideicomiso de US$100 millones anuales destinado a conservación, reforestación y restauración ecológica.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aclaró que el informe contiene estudios y recomendaciones, pero no constituye una decisión ni autoriza acciones sobre la mina. Explicó que corresponde al mandatario analizar el documento y emitir las instrucciones pertinentes. El informe, según indicó, incorpora visitas al territorio, reuniones con actores locales y asesoría de expertos.

¿Qué propone la Comisión para el cierre de Cobre Panamá?

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó que la propuesta contempla un cierre ordenado y autofinanciable, de manera que su costo no recaiga sobre el Estado panameño. Advirtió que mantener el sitio sin una solución integral representa riesgos ambientales y planteó la aplicación de controles estrictos, transparencia y veeduría ciudadana.

Navarro también detalló la propuesta para establecer un fideicomiso de US$100 millones anuales destinado a conservación, reforestación y restauración ecológica en el país, adicional al fondo que se destinaría específicamente al cierre de la mina.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó el trabajo técnico realizado para elaborar las recomendaciones y señaló que la Comisión mantiene disposición para escuchar otras propuestas y evaluar perspectivas adicionales.

La Comisión estableció como condiciones que considera no negociables una reducción significativa de la huella ambiental, un aumento sustancial de los beneficios financieros para Panamá y un cierre condicionado al cumplimiento de hitos verificables. Sobre los plazos, aclaró que dependerán de los modelos técnicos y financieros, por lo que todavía no existe una fecha definitiva.

Los ministros reiteraron que las recomendaciones permanecen sujetas a la evaluación del presidente Mulino y que cualquier acción que se defina deberá contemplar los procesos de consulta correspondientes.

Representantes del CONEP, entre ellos su presidente Raúl Montenegro, Rubén Castillo y Giovanni Fletcher, valoraron el intercambio con la Comisión y plantearon la importancia de que los distintos sectores participen en la búsqueda de soluciones para el país y las comunidades.