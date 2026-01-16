Panamá Nacionales -  16 de enero de 2026 - 09:51

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal de febrero?

Podrán participar en el sorteo de la Lotería Fiscal las facturas válidas emitidas desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 19 de febrero de 2026.

Lotería fiscal de Panamá.

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El próximo 26 de febrero se celebrará el primer sorteo de la Lotería Fiscal de 2026, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que busca fomentar entre los ciudadanos la solicitud de la factura fiscal al momento de realizar compras en establecimientos comerciales.

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

  • Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
  • Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

  • Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
  • Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
  • Solo se aceptan facturas originales y legibles.
  • Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
  • No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula de identidad personal
  • Número de teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial
  • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Febrero 2026”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

  • Administraciones Provinciales de Ingresos
  • Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
  • Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.

Lotería fiscal: Centros comerciales para ingresar el sobre con las facturas

  • Todas las agencias regionales de la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • Albrook Mall
  • Los Andes Mall
  • Town Center
  • Westland Mall
  • Altaplaza Mall
  • Santiago Mall - Veraguas
  • Megamall - Panamá Este
  • Atrio Costa del Este
  • Colón 2000 - Colón
  • Chiriquí Mall - Chiriquí
  • Plaza Terronal - Chiriquí
  • Federal Mall - Chiriquí
  • Centro Comercial de Los Pueblos
  • Balboa Boutiques
