Concluyen Ejercicios Panamax Alfa 2025 en Panamá: primera mujer dirige la operación

La subcomisionada Maritza Censión hizo historia al ser la primera mujer en dirigir la operación en los Ejercicios Panamax Alfa 2025en Panamá.

Los Ejercicios Panamax Alfa 2025 concluyeron con una ceremonia en el Anfiteatro de la Presidencia, donde se entregaron placas de reconocimiento a los participantes de esta operación conjunta entre la Fuerza Pública de Panamá y el Comando Sur de Estados Unidos.

La operación, centrada en la protección y defensa del Canal de Panamá, contó con la participación de los principales estamentos de seguridad del país.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, destacó la capacidad operativa y la coordinación interinstitucional, subrayando que las fuerzas panameñas se mantienen unidas y preparadas para responder ante cualquier amenaza a la vía interoceánica.

Un hecho histórico marcó esta edición: la subcomisionada del Senafront, Maritza Censión, asumió el liderazgo de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada (FTCC), convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un ejercicio Panamax en Panamá.

