Concluyen Ejercicios Panamax Alfa 2025 en Panamá: primera mujer dirige la operación

Los Ejercicios Panamax Alfa 2025 concluyeron con una ceremonia en el Anfiteatro de la Presidencia, donde se entregaron placas de reconocimiento a los participantes de esta operación conjunta entre la Fuerza Pública de Panamá y el Comando Sur de Estados Unidos.

Concluyen Ejercicios Panamax Alfa 2025 en Panamá

La operación, centrada en la protección y defensa del Canal de Panamá, contó con la participación de los principales estamentos de seguridad del país.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, destacó la capacidad operativa y la coordinación interinstitucional, subrayando que las fuerzas panameñas se mantienen unidas y preparadas para responder ante cualquier amenaza a la vía interoceánica.

Un hecho histórico marcó esta edición: la subcomisionada del Senafront, Maritza Censión, asumió el liderazgo de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada (FTCC), convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un ejercicio Panamax en Panamá.