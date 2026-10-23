Concurso de Nombramientos de Maestros y Profesores para 2027: cuándo inicia y cómo postularse

Concurso de Nombramientos de Maestros y Profesores para 2027.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció que el viernes 13 de noviembre estará habilitado el Concurso de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2027, mediante el cual los docentes interesados podrán participar en el proceso de selección para nombramientos en el sistema educativo panameño.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el proceso iniciará en noviembre de 2026 y contará con fechas específicas para la convocatoria, apertura y postulación en línea.

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MEDUCA: Fechas del Concurso de Nombramientos de Maestros y Profesores 2027

El Ministerio de Educación estableció el siguiente calendario:

Viernes 13 de noviembre de 2026: fecha de convocatoria del Concurso General de Nombramientos.

Viernes 20 de noviembre de 2026: apertura del concurso.

Del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026: periodo de postulación en línea para los docentes interesados.

¿Dónde consultar información del Concurso de Nombramientos MEDUCA 2027?

El MEDUCA informó que los interesados podrán obtener más información sobre el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2027 a través de su página web oficial.

Para consultar la información, deberán ingresar a www.meduca.gob.pa y dirigirse a la sección Concursos, en el apartado Concurso por Nombramiento.