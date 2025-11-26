Consultora canadiense resalta el potencial del sector artesanal en la comarca Ngäbe Buglé

Bellezza Global Consulting (BGC), firma especializada contratada por el Gobierno de Canadá, presentó recientemente los resultados preliminares de su asistencia técnica para el proyecto “Diseño, desarrollo y comercialización de artesanías de la comarca Ngäbe Buglé”, enmarcado en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Durante el encuentro, la consultora resaltó el alto potencial de los artesanos panameños, destacando sus habilidades avanzadas y su notable capacidad de innovación, lo que les permite adaptarse a las tendencias del mercado sin perder su identidad cultural. Según BGC, el proyecto ha beneficiado directamente a 50 mujeres artesanas de la comarca y a 60 instructores del INADEH, quienes podrán replicar los conocimientos adquiridos en otras comunidades indígenas, ampliando el impacto de la iniciativa.

BGC enfatizó que el proyecto se desarrolla con pleno respeto por las tradiciones de las artesanas, subrayando que el objetivo no es transformar su cultura, sino potenciarla mediante “diseños que rinden”, procesos de innovación y estrategias de comercialización que agreguen valor. Este enfoque busca fortalecer la competitividad a nivel nacional y, a mediano plazo, promover estos productos en nuevos mercados por medio de modelos asociativos sostenibles.

El evento contó con la participación del director nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales, Luis Garrido, y de asesores del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), así como de la directora general del INADEH, Yajaira Pitti, quienes respaldaron los hallazgos preliminares de la firma consultora. También participó como invitada especial la directora nacional de Artesanías del Ministerio de Cultura (MiCultura), Dhavinia de Mares.

Entre los principales retos identificados se encuentran el fortalecimiento de los controles de calidad, la mejora en el acceso a insumos y la consolidación de estrategias de promoción bajo la marca país “Hecho en Panamá”. Aun así, BGC destacó que la capacidad de adaptación e innovación de las artesanas es un factor clave para superar estos desafíos y avanzar hacia la sostenibilidad del sector.

Cabe destacar que BGC cuenta con más de cuatro décadas de experiencia internacional combinada en diseño, desarrollo y comercialización de productos artesanales, así como en el posicionamiento de marcas culturales.