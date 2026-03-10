CSS realiza histórico trasplante de riñón en Ciudad de la Salud tras reparar aneurisma del donante

Especialistas de la Ciudad de la Salud, perteneciente a la Caja de Seguro Social de Panamá ( CSS ) , realizaron con éxito el primer trasplante de riñón de un donante fallecido al que previamente se le corrigió quirúrgicamente un aneurisma en la arteria renal.

El procedimiento permitió recuperar un órgano que anteriormente habría sido descartado, marcando un avance significativo en los programas de trasplante del país.

Ciudad de la Salud logra trasplante de riñón tras reparar aneurisma

El histórico trasplante fue realizado a una joven de 15 años diagnosticada con enfermedad renal crónica, quien ahora cuenta con un riñón funcional que le permitirá mejorar su calidad de vida.

Según la CSS, el procedimiento incluyó una “cirugía de banco”, técnica que se realiza fuera del cuerpo del paciente para reparar el órgano antes del trasplante. En este caso, la intervención permitió restablecer la anatomía de la arteria renal del riñón donado, haciendo posible su utilización.

Procedimiento de la CSS basado en experiencia internacional

La institución explicó que este tipo de cirugía se realizó basándose en la experiencia del Miami Transplant Institute, reconocido centro especializado en trasplantes.

El Edgar Figueroa señaló que esta intervención representa un hito para la medicina en Panamá, ya que abre la posibilidad de utilizar órganos que anteriormente no podían ser trasplantados.

Paciente evitará tratamientos de hemodiálisis

Figueroa explicó que la adolescente beneficiada ya cuenta con un riñón funcional, lo que le permitirá evitar los tratamientos de hemodiálisis.

Este procedimiento médico suele durar alrededor de cuatro horas y debe realizarse tres veces por semana, por lo que el trasplante representa un cambio significativo en la calidad de vida del paciente.