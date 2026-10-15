¿Cuántos soldados de EE. UU. están en Panamá? Embajada responde a publicación del New York Times

La Embajada de Estados Unidos en Panamá rechazó una publicación de The New York Times sobre el despliegue de 600 soldados estadounidenses en territorio panameño y aseguró que actualmente 120 militares de la 10.ª División de Montaña participan en un curso de entrenamiento en la selva, que finalizará el próximo 25 de octubre.

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¿Cuántos soldados estadounidenses están entrenando en Panamá?

En una declaración difundida el 14 de octubre, la representación diplomática calificó de categóricamente falsa la información sobre el envío de 600 soldados al país.

La Embajada precisó que los 120 militares participan en una capacitación de dos semanas y que, una vez concluida, regresarán a su base de origen en Fort Drum, Nueva York.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá calificó como "categóricamente falsa" la publicación del New York Times que alega el envío de 600 soldados estadounidenses al país, y aclaró que actualmente hay 120 militares de la 10.ª División de Montaña participando en un curso de… pic.twitter.com/IUtLuvCRlU — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

También señaló que otros efectivos estadounidenses participarán en ejercicios regionales, entre ellos Southern Vanguard, en Perú.

¿Qué informó The New York Times sobre el despliegue militar?

El diario estadounidense publicó que los primeros integrantes de un batallón de 600 soldados de la 10.ª División de Montaña habían comenzado a trasladarse a una instalación de entrenamiento en la selva panameña.

Según el periódico, que citó a funcionarios militares bajo condición de anonimato, el movimiento formaría parte de una ampliación de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en América Latina.

La Embajada rechazó esa versión y sostuvo que la capacitación militar conjunta no constituye una actividad nueva.

Embajada explica cómo funciona el entrenamiento militar en Panamá

La sede diplomática indicó que el Centro de Entrenamiento de Operaciones en Selva funciona desde hace más de un año como una escuela reconocida oficialmente por el Ejército estadounidense.

En estas instalaciones, instructores panameños y estadounidenses imparten capacitación en supervivencia y operaciones en la selva. Los participantes que completan el curso reciben la insignia Jungle Tab y un certificado.

La Embajada afirmó que los militares estadounidenses se encuentran en Panamá por invitación del Gobierno panameño y que, después de graduarse, regresan a sus unidades de origen.

Además, destacó que militares estadounidenses colaboraron con autoridades panameñas en la entrega de suministros humanitarios y el transporte de equipos de respuesta tras el terremoto del 9 de octubre.