Defensa de los 15 diputados del CD que enfrentarán audiencias pide que se archive el proceso

"No corresponde a las normas vigentes, entonces al final del día estamos frente a la posición institucional del Tribunal Electoral que no va a intervenir en ningún proceso hasta que el mismo haya sido abortado a lo interno. Nosotros diferimos de esa posición, porque ¿qué están provocando?, que procesos abiertamente ilegales se mantengan en el ejercicio del poder y no de la ley. El Tribunal Electoral debió intervenir y paralizar las actuaciones que estaban por encima de la ley, al no hacer eso ya la defensa agotó con todas las advertencias que teníamos, incluso recusaciones", indicó Carrillo en conferencia de prensa esta mañana.