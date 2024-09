Director del IMA anuncia la importación 60 mil quintales de arroz de primera

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/IMA_Pma/status/1833921768685261124&partner=&hide_thread=false Comunicado a la ciudadanía #ConPasoFirme pic.twitter.com/QYAVrh8zoa — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 11, 2024

El IMA utilizará aproximadamente 80 quintales de arroz de primera por mes, en lugar de los 10 quintales establecidos anteriormente. Se plantea la importación de 60 mil quintales para reforzar el inventario del IMA, ya que hasta la fecha, en los molinos solo se encuentran 25 mil quintales.

El producto debe provenir de una empresa panameña, la cual será evaluada, y se le pedirá las ventajas de crédito. La inversión de la institución para la compra del arroz es de 3 millones de balboas, con el fin de responder a la necesidad existente del grano reflejada en la población.

"No vamos a permitir bajo ninguna circunstancias que aquí nos metan arroz que no tengan la experticia con la cual nosotros compramos", director del IMA, Nilo Murillo.