Docentes convocan marcha contra reformas a la CSS para este jueves 20 de febrero

Las organizaciones magisteriales han convocado una marcha para el jueves 20 de febrero en protesta por el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), argumentando que las propuestas presentadas por los docentes , no fueron tomadas en cuenta.

El dirigente magisterial Humberto Montero señaló que el sector ha sido excluido del proceso de discusión y que la movilización busca exigir cambios en el proyecto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1892222245281403180&partner=&hide_thread=false El dirigente magisterial Humberto Montero dijo que las propuestas que presentaron para las reformas a la @CSSPanama no fueron tomadas en cuenta, por lo que las organizaciones magisteriales han hecho un llamado a una marcha este jueves 20 de febrero, en rechazo al proyecto que se… pic.twitter.com/daQ1UIIHmP — Telemetro Reporta (@TReporta) February 19, 2025

Docentes en contra de las reformas a la CSS, CONEP enfatiza el avance de la discusión

Por su parte, Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), enfatizó la necesidad de avanzar en la reforma del sistema. "La Ley 163 no es la mejor ley, tampoco la peor, pero no podemos quedarnos en el statu quo. Todos queremos mejoras, pero sin cambios no hay avances", expresó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1892227303528071516&partner=&hide_thread=false “La Ley 163 es la mejor ley, no, es la pero ley, tampoco, pero lo que no podemos tener es el statu quo, aquí todos salimos a decir queremos que las cosas mejoren, pero que nada cambie”, dijo Gabriel Diez, presidente de @CONEPPanama, ante el llamado a marcha en rechazo a las… pic.twitter.com/nGPr95FBKl — Telemetro Reporta (@TReporta) February 19, 2025

En otro frente, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, aclaró que no hay una huelga formal por parte del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). "Para que exista una huelga debe haber un pliego de quejas y pasar por un proceso legal que toma al menos tres meses. En este momento, no hay una huelga declarada", precisó.