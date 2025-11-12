La Chorrera Nacionales -  12 de noviembre de 2025 - 08:52

¿Dónde estás? Familia en La Chorrera, busca a Daniel Barrios, piden apoyo para localizarlo

La familia de Daniel Barrios, desaparecido hace 20 días en La Chorrera, pide ayuda ciudadana y respuestas de las autoridades sobre su paradero.

Familia en La Chorrera

Familia en La Chorrera, busca a Daniel Barrios

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Han pasado 20 días desde la desaparición de Daniel Barrios, un joven de 21 años residente en El Coco de La Chorrera, y su familia continúa sin tener noticias sobre su paradero. Según relataron sus familiares, Daniel salió de su residencia para encontrarse con una joven, pero desde ese momento no se ha comunicado ni ha regresado a su hogar.

Su madre, la señora Virginia Barrios, y su hermana han hecho un llamado público a las autoridades para que intensifiquen las investigaciones y también a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que ayude a encontrarlo.

Daniel Barrios llevan días desaparecido en La Chorrera

“Solo queremos saber dónde está, si está bien. Cualquier información, por mínima que sea, puede ayudarnos”, expresó la madre del joven, visiblemente afectada. “Solo queremos saber dónde está, si está bien. Cualquier información, por mínima que sea, puede ayudarnos”, expresó la madre del joven, visiblemente afectada.

La familia de Daniel mantiene la esperanza de recibir pronto una noticia que les permita reencontrarse con él. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con las autoridades competentes o con los canales oficiales del Ministerio Público.

