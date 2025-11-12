¿Dónde estás? Familia en La Chorrera, busca a Daniel Barrios, piden apoyo para localizarlo

Han pasado 20 días desde la desaparición de Daniel Barrios, un joven de 21 años residente en El Coco de La Chorrera , y su familia continúa sin tener noticias sobre su paradero. Según relataron sus familiares, Daniel salió de su residencia para encontrarse con una joven, pero desde ese momento no se ha comunicado ni ha regresado a su hogar.

Su madre, la señora Virginia Barrios, y su hermana han hecho un llamado público a las autoridades para que intensifiquen las investigaciones y también a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que ayude a encontrarlo.

El joven Daniel Barrios, de 21 años, tiene 20 días desaparecido. Su familia no tiene información de él desde que salió de su residencia ubicada en El Coco de La Chorrera, para encontrarse con una joven.



Su madre la señora Virginia y su hermana piden a las autoridades información…

"Solo queremos saber dónde está, si está bien. Cualquier información, por mínima que sea, puede ayudarnos", expresó la madre del joven, visiblemente afectada.

La familia de Daniel mantiene la esperanza de recibir pronto una noticia que les permita reencontrarse con él. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con las autoridades competentes o con los canales oficiales del Ministerio Público.