Dueños de farmacias dicen que descuento del 30% a medicamentos se ha implementado a medias

Según Orlando Pérez, de la Unión de Propietarios de Farmacias, “muchos laboratorios no han reconocido la medida y prefieren retirar sus productos del mercado panameño”.

“Los laboratorios no le reconocen a los distribuidores y los distribuidores tampoco le reconocen a las farmacias. Prácticamente solo un 20% han pasado en inventario y solo un 10% es lo que hemos recibido en nota de crédito… Hay laboratorios que no han confirmado, y otros han dicho que no lo van a dar y van a retirarse del país”, añadió.

Detallan si se ha implementado descuento a medicamentos

Pérez indicó que las pequeñas farmacias sobreviven con los productos genéricos o los que no están bajo el descuento del 30%.

Según la normativa, los descuentos especiales que ya prevé la ley se calcularán sobre el precio obtenido luego de la reducción del 30%. En el caso de los medicamentos para los jubilados, la fórmula sería descontar 30% y luego 20% del total anterior.

Ante esta medida, más de 450 farmacias pequeñas a nivel nacional denunciaron que no serán capaces de asumir las disminuciones debido a que cada una ya tenía inventarios con precios de compra altos.

VER NOTA: Ministra Ruiz: 30% de descuento de medicamentos se dividirá entre fabricantes, distribuidores y farmacias

Anteriormente, se aclaró que a las farmacias no les correspondía asumir el 30% del descuento de los medicamentos, sino que ese porcentaje se dividiría entre el fabricante, el distribuidor y la farmacia, lo que representa un 10% para cada uno. No obstante, los descuentos no se están aplicando.

Esta ley empezó a regir en agosto.