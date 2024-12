El presidente José Raúl Mulino se refiere al decreto alcaldicio 'Berenjena'.

El mandatario indicó que no considera prudente exigir más seguridad "en la manera que lo estamos tratando de hacer", en caso de que establezca el decreto anunciado el martes 24 de diciembre por el alcalde Mayer Mizrachi.

Con respecto al Decreto Berenjena, el presidente @JoseRaulMulino expresó, "si la quieren cambiar eso es un problema del alcalde, pero no nos exijan entonces seguridad en la manera que lo estamos tratando de hacer y llevar adelante".



Asimismo, señaló que la atracción turística hacia Panamá no depende de que las áreas turísticas del país se conviertan en cantinas abiertas las 24 horas del día. "A mí, el turista borracho no me interesa que venga masivamente a Panamá", expresó.

"Si la quieren cambiar ese es un problema del alcalde, pero no nos exijan entonces seguridad en la manera en que lo estamos tratando de hacer y llevar adelante. Igual pasa en Colón, los benditos parking hasta las seis de la mañana. La atracción turística hacia Panamá no depende…"

Además, confirmó que, cuanto más se extiendan las horas de consumo de alcohol, mayores serán los problemas en materia de seguridad.

En este sentido, recalcó que convertir los diversos distritos en "cantinas permanentes" no beneficiará la seguridad ciudadana del país.