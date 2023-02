Especialistas piden eliminación o revisión de acuerdos de pena

"La parte que realmente que hay que darle atención y la parte que merece toda la ayuda de la sociedad y el estado es la víctima e irónicamente la victima es dejada por fuera cuando se hacen acuerdos de pena. Por eso nosotros hemos propuesto ante la Asamblea Nacional que se eliminen los acuerdos de pena porque casi en su totalidad estos acuerdos permiten mejores condiciones para el criminal" afirma.

"El delito es penalizado entre 5 y 10 años, pero hay un aumento de pena, si el hecho fuere perpetrado por parientes cercanos o tutor" explica la abogada, Gilma de León a @Treporta.

"Yo creo que lo más importante debido a lo que está ocurriendo, es la formación de quienes tienen que trabajar; esos fiscales y jueces de que esto no es un delito como cualquier otro, la conducta compulsiva del victimario, del depredador en perjuicio de menores, no solamente no se detienen si no que es repetitiva y agravada" Gilma de León, Abogada.