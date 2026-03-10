Exhibicionismo en Panamá tendrá penas de hasta 6 años de cárcel

El diputado Manuel Cheng explicó el alcance de la nueva ley que penaliza el exhibicionismo y las conductas de naturaleza sexual en espacios públicos en Panamá, la cual establece penas de hasta seis años de prisión para quienes incurran en estas prácticas.

Según detalló el parlamentario, la normativa busca reforzar el respeto y la convivencia en áreas públicas, sancionando comportamientos que atenten contra la moral pública y la seguridad de los ciudadanos.

Nueva ley en Panamá castigará el exhibicionismo en espacios públicos

La ley contempla sanciones para personas que realicen exhibicionismo o actos de naturaleza sexual en lugares públicos, como calles, parques u otros espacios abiertos al público. De acuerdo con Cheng, las penas pueden alcanzar hasta seis años de cárcel, dependiendo de las circunstancias en que ocurra el hecho y de la gravedad del comportamiento.

Qué ocurre con quienes se detienen a evacuar en la vía pública

El diputado también abordó un tema que ha generado dudas entre la población: los casos de personas que detienen sus vehículos en las vías públicas para evacuar.

Cheng aclaró que no todas las situaciones necesariamente encajan dentro del delito de exhibicionismo, ya que las autoridades deberán evaluar el contexto, la intención y las circunstancias en que ocurra el hecho.

En ese sentido, señaló que la ley está enfocada principalmente en conductas de carácter sexual realizadas de manera deliberada en espacios públicos, por lo que cada caso deberá ser analizado conforme a lo establecido en la normativa vigente.