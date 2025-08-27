Extesorero de El Carate de Los Santos es aprehendido por presunto peculado y sustracción de documentos.

Este miércoles 27 de agosto, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió al extesorero de la Junta Comunal de El Carate, en la provincia de Los Santos , como parte de una investigación iniciada tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización.

La investigación se centra en la presunta comisión de los delitos de peculado y sustracción de documentos públicos. Las audiencias de control de garantías contra el extesorero se están llevando a cabo este mismo día.

Por este caso también se mantiene pendiente la aprehensión del exrepresentante del corregimiento, quien estaría igualmente vinculado a los hechos investigados.

Según la denuncia presentada por la Autoridad de Descentralización, las investigaciones se originaron debido a la falta de sustentación de gastos por un monto de B/. 455,000.00, correspondientes a fondos asignados a las autoridades locales durante la pasada administración.