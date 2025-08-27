Los Santos Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 15:58

Extesorero de El Carate de Los Santos es aprehendido por presunto peculado y sustracción de documentos

Por este caso también se mantiene pendiente la aprehensión del exrepresentante del corregimiento de El Carate, en la provincia de Los Santos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 27 de agosto, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió al extesorero de la Junta Comunal de El Carate, en la provincia de Los Santos, como parte de una investigación iniciada tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización.

La investigación se centra en la presunta comisión de los delitos de peculado y sustracción de documentos públicos. Las audiencias de control de garantías contra el extesorero se están llevando a cabo este mismo día.

Por este caso también se mantiene pendiente la aprehensión del exrepresentante del corregimiento, quien estaría igualmente vinculado a los hechos investigados.

Según la denuncia presentada por la Autoridad de Descentralización, las investigaciones se originaron debido a la falta de sustentación de gastos por un monto de B/. 455,000.00, correspondientes a fondos asignados a las autoridades locales durante la pasada administración.

