Extesorero de El Carate de Los Santos es aprehendido por presunto peculado y sustracción de documentos.

Este miércoles 27 de agosto, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió al extesorero de la Junta Comunal de El Carate, en la provincia de Los Santos, como parte de una investigación iniciada tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización.
Por este caso también se mantiene pendiente la aprehensión del exrepresentante del corregimiento, quien estaría igualmente vinculado a los hechos investigados.
Según la denuncia presentada por la Autoridad de Descentralización, las investigaciones se originaron debido a la falta de sustentación de gastos por un monto de B/. 455,000.00, correspondientes a fondos asignados a las autoridades locales durante la pasada administración.