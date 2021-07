Eyra Ruiz dice que la Fiscalía no la ha llamado para declarar por caso de vacunación clandestina

Eyra Ruiz indicó en el programa Radiografía, que se transmite por ECO TV y RPC Radio, que la Fiscalía Anticorrupción solo le envió un cuestionario para que explicara como es el proceso de PanaVac-19.

“No me han llamado para ir a declarar, si me mandaron un cuestionario para explicar como es el proceso de PanaVac, lo hicimos detalladamente, así que yo espero y creo que la Fiscalía está haciendo su papel y llegará al fina y sepamos qué fue lo que pasó, si eran vacunas, sino eran vacunas. Estamos esperando que la parte legal haga su trabajo”, declaró la ministra Eyra Ruiz.

Respecto a los señalamientos por su supuesta relación con Denisse Vega, vinculada al caso de vacunación clandestina, manifestó “a mi no me han llamado así como a una entrevista, no he ido, era un cuestionario de la estructura cómo se hace, cómo se decide, a quién se le da, los niveles de jerarquía”.

La investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción guarda relación con la denuncia que realizó la periodista Flor Mizrachi sobre una vacunación en un edificio e Coco del Mar.

El ministro de Salud, Luis Sucre interpuso una denuncia penal tras conocerse el hecho.

Por el caso de la vacunación clandestina compareció ante la Fiscalía Anticorrupción la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt.