Fallece a los 82 años Marco Antonio Fenton, héroe del 9 de Enero de 1964

El país despide con tristeza a Marco Antonio Fenton Achurra, uno de los héroes sobrevivientes de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, quien falleció a los 82 años de edad tras enfrentar complicaciones de salud.
A inicios de este año, Fenton Achurra había sido trasladado al Centro de Atención Integral para Adultos Mayores, donde recibía cuidados especializados debido a su delicado estado de salud.
Marco Fenton Achurra, héroe de la Gesta Patriótica del 9 de Enero
Su nombre quedará grabado en la memoria nacional por su valiente participación en los hechos del 9 de Enero de 1964, jornada en la que estudiantes panameños lucharon por el respeto a la soberanía del país en la entonces Zona del Canal.
Instituciones y ciudadanos han expresado mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado, destacando su entrega y amor por Panamá.
¡Paz a su alma!