Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 08:11

Fallece a los 82 años Marco Antonio Fenton, héroe del 9 de Enero de 1964

Marco Antonio Fenton, héroe de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964. Fue trasladado este año al Centro de Atención Integral para Adultos Mayores.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El país despide con tristeza a Marco Antonio Fenton Achurra, uno de los héroes sobrevivientes de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, quien falleció a los 82 años de edad tras enfrentar complicaciones de salud.

A inicios de este año, Fenton Achurra había sido trasladado al Centro de Atención Integral para Adultos Mayores, donde recibía cuidados especializados debido a su delicado estado de salud.

Su nombre quedará grabado en la memoria nacional por su valiente participación en los hechos del 9 de Enero de 1964, jornada en la que estudiantes panameños lucharon por el respeto a la soberanía del país en la entonces Zona del Canal.

Instituciones y ciudadanos han expresado mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado, destacando su entrega y amor por Panamá.

¡Paz a su alma!

