Fallece a los 82 años Marco Antonio Fenton, héroe del 9 de Enero de 1964

El país despide con tristeza a Marco Antonio Fenton Achurra , uno de los héroes sobrevivientes de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, quien falleció a los 82 años de edad tras enfrentar complicaciones de salud.

A inicios de este año, Fenton Achurra había sido trasladado al Centro de Atención Integral para Adultos Mayores, donde recibía cuidados especializados debido a su delicado estado de salud.

Fallece a los 82 años Marco Fenton Achurra, héroe de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, quien presentaba problemas de salud.

A principios de este año fue trasladado al Centro de Atención Integral para Adultos Mayores para recibir cuidados especializados.

Su nombre quedará grabado en la memoria nacional por su valiente participación en los hechos del 9 de Enero de 1964, jornada en la que estudiantes panameños lucharon por el respeto a la soberanía del país en la entonces Zona del Canal.

Instituciones y ciudadanos han expresado mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado, destacando su entrega y amor por Panamá.

¡Paz a su alma!