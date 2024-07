Familia del presidente José Raúl Mulino envía un caluroso mensaje a la nación

Además, cabe destacar que se contó con la presencia de diferentes mandatarios y jefes de Estado, tal es el caso del Rey de España, Felipe VI.

Maricel Cohen de Mulino le envía mensaje a la nación

La nueva Primera Dama se ha tomado las redes sociales para compartir un video en el que muestra cómo ella y su familia vivieron este momento tan especial.

"Ha sido un día lleno de emociones y mucha ilusión. Hoy, empezamos a escribir una nueva historia; una llena de esperanza y optimismo para este país que tanto amo", comenzó diciendo Maricel de Mulino en su publicación.

En la publicación de su cuenta de Instagram, la señora Maricel aprovecha para agradecer a sus hijos por acompañarlos en este camino y reto como el nuevo gobierno.

"Me gustaría que me recordaran feliz, me gustaría que la gente fuera feliz como antes. Fuimos una vez el país más feliz del mundo y espero que volvamos a serlo y más" concluyó diciendo en su mensaje.