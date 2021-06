Familiares de agente desaparecido presentan querella contra director del Senan

Familiares de agente del Senan desaparecido acuden a la Procuraduría

“El peritaje arroja hallazgos espeluznantes, como por ejemplo, que no se reunían los requisitos mínimos de seguridad en caso de que se produjera la caída de un hombre al agua, si se quedaban varados, y además no reunía los requisitos técnicos para estar en una persecución a lanchas de narcotraficantes y mucho menos en un mal tiempo, eso ha provocado que hoy presentamos una querella contra el comisionado director del Senan, Jeremías Urieta, por los delitos de homicidio culposo y la omisión de deberes en el cargo, a estos muchachos sencillamente se les envió en una embarcación que no estaba blindada, que no era patrullera, a la suerte de Dios, fueron enviados a la muerte”, explicó González

Añadió que la nave Tornado 5001 “había sido modificada y no había una certificación de peritos, de ingenieros navales, ni de la Autoridad Marítima para que pudiera cumplir el ejercicio de patrullera del Servicio Nacional Aeronaval, además, esta embarcación había sido decomisada por lo tanto no cumplía los requisitos de una patrullera”.

Cabe mencionar que el agente del Senan, Miguel Ávila, desapareció el 22 de febrero mientras participaba de un operativo contra el narcoterrorismo.