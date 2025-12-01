Farmacia robótica de la CSS: rapidez, precisión y mayor seguridad para los asegurados

Un innovador sistema diseñado para almacenar y dispensar medicamentos con mayor rapidez y precisión ya se encuentra operativo en tres instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) . Se trata de las farmacias robóticas, una tecnología que busca mejorar la atención a los asegurados y disminuir significativamente el margen de error en la entrega de tratamientos.

El sistema funciona mediante un avanzado lector de códigos de barras, donde cada medicamento queda registrado con información clave: nombre genérico, número de lote y fecha de vencimiento. Estos datos se integran a una computadora táctil, que controla el proceso completo de almacenamiento y dispensación.

Farmacias robóticas de la CSS agilizará la dispensación de medicamentos

image

Además de reforzar la seguridad, el robot agiliza la entrega y permite un control más estricto del inventario, garantizando que los pacientes reciban sus medicamentos de forma rápida, ordenada y oportuna.

Actualmente, la tecnología está disponible en la Ciudad de la Salud y en las policlínicas Dra. Cecilia Guerra (San Antonio) y Manuel Paulino Ocaña (Penonomé).

En Penonomé, el robot posee una capacidad de almacenamiento de entre 10,500 y 11,000 cajas, pero cuando se trata de envases pequeños, puede llegar hasta 12,500. En la policlínica de San Antonio, la capacidad se eleva a cerca de 25,000 cajas. Finalmente, el equipo instalado en la Ciudad de la Salud supera las 25,000 unidades y es capaz de cargar y dispensar hasta 450 envases por hora.

El Dr. Vicente Chiu, subdirector nacional de Tecnología y Seguridad de la CSS, explicó que esta innovación permite liberar tiempo del personal para concentrarse en la atención directa al paciente, lo que reduce filas y hace más eficiente el flujo dentro de las farmacias.