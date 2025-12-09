Panamá Oeste Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 07:58

Femicidio en Arraiján: Confirman que no había denuncias previas por violencia doméstica

El Ministerio de la Mujer lamentó el femicidio registrado en La Playita de Bique, Arraiján, y confirmó que no existían denuncias previas por violencia doméstica

Ministerio lamenta femicidio en La Playita de Bique
Ministerio lamenta femicidio en La Playita de Bique Dreamstime
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de la Mujer lamentó el femicidio ocurrido en La Playita de Bique, en el distrito de Arraiján, un hecho que ha generado consternación entre la comunidad y reaviva el llamado a reforzar los mecanismos de prevención contra la violencia de género en el país.

Ministerio lamenta femicidio en La Playita de Bique

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998136633468866801?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con información suministrada por la institución, una vez se tuvo conocimiento del caso se estableció comunicación inmediata con las autoridades competentes para dar seguimiento a la situación. Las entidades responsables confirmaron que no existían antecedentes ni denuncias previas por violencia doméstica relacionadas con la víctima o el presunto agresor.

El Ministerio reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las rutas de atención, orientación y acompañamiento para mujeres en riesgo, así como promover campañas de sensibilización que permitan identificar señales tempranas de violencia en el entorno familiar y social.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación en curso para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Prepárese: Alcaldía de Panamá anuncia cierre del Centro de Entrega de Placas

Naviferias del IMA: mira dónde habrá venta de jamón picnic y arroz a B/.5.00 del 10 a 11 de diciembre

MiAmbiente y Bomberos lanzan campaña "No al fuego, sí a la vida"

Recomendadas

Más Noticias