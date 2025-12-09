Femicidio en Arraiján: Confirman que no había denuncias previas por violencia doméstica

El Ministerio de la Mujer lamentó el femicidio ocurrido en La Playita de Bique, en el distrito de Arraiján, un hecho que ha generado consternación entre la comunidad y reaviva el llamado a reforzar los mecanismos de prevención contra la violencia de género en el país.

Ministerio lamenta femicidio en La Playita de Bique

El Ministerio de la @MujerPma lamentó el femicidio que se registró en La Playita de Bique, en el distrito de Arraiján, e indicó que una vez conoció del hecho se comunicó con las autoridades competentes, y se pudo conocer que no existían antecedentes ni denuncias por violencia… — Telemetro Reporta (@TReporta) December 8, 2025

De acuerdo con información suministrada por la institución, una vez se tuvo conocimiento del caso se estableció comunicación inmediata con las autoridades competentes para dar seguimiento a la situación. Las entidades responsables confirmaron que no existían antecedentes ni denuncias previas por violencia doméstica relacionadas con la víctima o el presunto agresor.

El Ministerio reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las rutas de atención, orientación y acompañamiento para mujeres en riesgo, así como promover campañas de sensibilización que permitan identificar señales tempranas de violencia en el entorno familiar y social.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación en curso para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.