Fenasep calcula destitución de 27 mil funcionarios; teme criterios clientelistas para la reducción

Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), señaló que se encuentran preocupados porque, según sus cálculos, con la reducción del 10% de la planilla estatal se verían afectados aproximadamente 27 mil funcionarios y aseguró que los criterios para las destituciones no serían del todo confiables.

"Sabemos que es un Gobierno altamente clientelista y no va a desaprovechar la oportunidad de seguir destituyendo masivamente a los trabajadores que no son del clientelismo y más bien esta coyuntura se va a convertir en más desasosiego para aquellos trabajadores que no son del partido gobernante", destacó Haynes.