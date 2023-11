Ganaderos panameños reportan desabastecimiento de carnes en provincias 

Afectaciones a los ganaderos por protestas y cierres son criticas

Ovidio Saavedra, presidente de la Asociación de Ganaderos, indica que “las afectaciones son bastante serias, los cierres no nos permiten llevar el ganado a los mataderos y posteriormente a los supermercados, mercados, carnicerías, a todos los expendios de carne a los consumidores”.

"El ganadero se ve afectado, primero porque no puede hacer llegar su producto al mercado, luego porque no puede cumplir con compromisos bancarios, con compromisos de créditos", indicó Ovidio Saavedra.

Saavedra, también señala que tienen "problemas para conseguir los insumos para alimentar animales y para suplirlos, y ya también vemos medicamentos que están escaseando en las casas comerciales que nos quedan más cerca”.