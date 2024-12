IFARHU anuncia nueva extensión para retirar el pago de PASE-U

En todas las oficinas regionales del país:

En la sede principal:

El IFARHU insta a los acudientes que aún no han retirado este pago a que aprovechen esta última oportunidad para hacerlo, recordando que el beneficio tiene como propósito apoyar la educación de miles de estudiantes a nivel nacional.

Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a las oficinas del IFARHU más cercanas o visitar sus canales oficiales.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "El IFARHU, comprendiendo que un gran número de acudientes no ha asistido a retirar el Segundo Pago de PASE-U en las dos fechas programadas, anuncia una tercera y última extensión de fecha hasta el lunes 23 de diciembre para aquellos acudientes que no pudieron asistir en las dos ocasiones anteriores."