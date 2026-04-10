IFARHU ofrece préstamos educativos al 3% para estudiantes en Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a la población que mantiene disponible su programa de préstamos educativos, dirigido a apoyar a estudiantes en distintas etapas de su formación académica.
- Matrícula
- Transporte
- Útiles escolares
- Otros gastos relacionados con la educación
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IFARHU ofrece préstamos educativos con baja tasa
El programa está disponible para alumnos de:
- Primaria
- Premedia
- Media
Tasa de interés accesible
Uno de los principales beneficios es su tasa de interés preferencial del 3%, lo que lo convierte en una opción accesible para muchas familias panameñas.
El IFARHU recomienda a los interesados acercarse a la regional provincial más cercana para recibir orientación personalizada sobre requisitos, montos y proceso de solicitud. Los detalles del programa también están disponibles en el sitio web oficial: IFARHU