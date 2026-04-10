Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 14:35

IFARHU ofrece préstamos educativos al 3% para estudiantes en Panamá

El IFARHU ofrece préstamos educativos con tasa del 3% para estudiantes. Conoce requisitos, beneficios y cómo aplicar en Panamá.

IFARHU ofrece préstamos educativos al 3%

IFARHU ofrece préstamos educativos al 3%

IFARHU - becas
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a la población que mantiene disponible su programa de préstamos educativos, dirigido a apoyar a estudiantes en distintas etapas de su formación académica.

Este financiamiento está diseñado para cubrir necesidades como:

  • Matrícula
  • Transporte
  • Útiles escolares
  • Otros gastos relacionados con la educación

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IFARHU ofrece préstamos educativos con baja tasa

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "¿Quieres seguir estudiando sin que el dinero sea un obstáculo? Los Préstamo Educativo del IFARHU están diseñados para apoyarte en cada etapa de tu educación: matrícula, transporte, útiles y mucho más. Para primaria, premedia y media Baja tasa de interés (3%) Acércate a la regional provincial más cercana y recibe orientación personalizada. Invierte hoy en tu futuro y alcanza tus metas Más información www.ifarhu.gob.pa"
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El programa está disponible para alumnos de:

  • Primaria
  • Premedia
  • Media

Tasa de interés accesible

Uno de los principales beneficios es su tasa de interés preferencial del 3%, lo que lo convierte en una opción accesible para muchas familias panameñas.

El IFARHU recomienda a los interesados acercarse a la regional provincial más cercana para recibir orientación personalizada sobre requisitos, montos y proceso de solicitud. Los detalles del programa también están disponibles en el sitio web oficial: IFARHU

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