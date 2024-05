IFARHU, PASE-U: ¿Qué hacer si no recibí mi pago por cheque?

Si eres beneficiario del Programa de Asistencia Económica a Estudiantes Universitarios (PASE-U) del IFARHU y no has recibido tu desembolso en las fechas establecidas, es importante que te dirijas a las oficinas del IFARHU más cercanas para presentar tu reclamo. En caso de cumplir todos los requisitos para este pago, la institución procederá a investigar por qué no has sido incluido para este pago.