IFARHU publica nuevo calendario de pago: este es el grupo que cobrará

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) publicó el calendario de cobros mediante débito ACH 2026, el cual iniciará formalmente el lunes 30 de marzo.

La institución recordó que las transferencias se realizan una sola vez al mes en las fechas previamente establecidas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Concurso General de Becas 2026: lo que debes saber sobre la certificación bancaria para el pago

Calendario de pago de créditos educativos 2026:

Abril

Jueves 30 de abril

Mayo

Viernes 29 de mayo

Junio

Martes 30 de junio

Julio

Jueves 30 de julio

Agosto

Lunes 31 de agosto

Septiembre

Miércoles 30 de septiembre

Octubre

Viernes 30 de octubre

Noviembre

Lunes 30 de noviembre

Diciembre

Martes 29 de diciembre

Para más detalles, puede ingresar al sitio web https://www.ifarhu.gob.pa/calendariodecreditoseducativos2026/.

El IFARHU enfatizó que los beneficiarios deben mantener en sus cuentas bancarias el monto correspondiente a la letra pactada del préstamo para evitar inconvenientes.

Asimismo, se advirtió que el sistema de ACH Débito se deshabilitará automáticamente al acumular dos letras morosas. En dicho caso, el usuario deberá presentarse personalmente al Departamento de Cobros para regularizar su situación y ponerse al día.