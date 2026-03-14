Panamá Nacionales -  14 de marzo de 2026 - 11:06

IFARHU publica nuevo calendario de pago: este es el grupo que cobrará

El IFARHU recordó que las transferencias de los créditos educativos se realizan una sola vez al mes en las fechas previamente establecidas.

Pagos de crédictos educativos del IFARHU.

Pagos de crédictos educativos del IFARHU.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) publicó el calendario de cobros mediante débito ACH 2026, el cual iniciará formalmente el lunes 30 de marzo.

La institución recordó que las transferencias se realizan una sola vez al mes en las fechas previamente establecidas.

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Calendario de pago de créditos educativos 2026:

Abril

  • Jueves 30 de abril

Mayo

  • Viernes 29 de mayo

Junio

  • Martes 30 de junio

Julio

  • Jueves 30 de julio

Agosto

  • Lunes 31 de agosto

Septiembre

  • Miércoles 30 de septiembre

Octubre

  • Viernes 30 de octubre

Noviembre

  • Lunes 30 de noviembre

Diciembre

  • Martes 29 de diciembre

Para más detalles, puede ingresar al sitio web https://www.ifarhu.gob.pa/calendariodecreditoseducativos2026/.

El IFARHU enfatizó que los beneficiarios deben mantener en sus cuentas bancarias el monto correspondiente a la letra pactada del préstamo para evitar inconvenientes.

Asimismo, se advirtió que el sistema de ACH Débito se deshabilitará automáticamente al acumular dos letras morosas. En dicho caso, el usuario deberá presentarse personalmente al Departamento de Cobros para regularizar su situación y ponerse al día.

IFARHU - CREDITOSEDUCATIVO
Calendario de pagos de Créditos Educativos 2026.

Calendario de pagos de Créditos Educativos 2026.

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