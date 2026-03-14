IFARHU publica nuevo calendario de pago: este es el grupo que cobrará

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) publicó el calendario de cobros mediante débito ACH 2026, el cual iniciará formalmente el lunes 30 de marzo.
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Calendario de pago de créditos educativos 2026:
Abril
- Jueves 30 de abril
Mayo
- Viernes 29 de mayo
Junio
- Martes 30 de junio
Julio
- Jueves 30 de julio
Agosto
- Lunes 31 de agosto
Septiembre
- Miércoles 30 de septiembre
Octubre
- Viernes 30 de octubre
Noviembre
- Lunes 30 de noviembre
Diciembre
- Martes 29 de diciembre
Para más detalles, puede ingresar al sitio web https://www.ifarhu.gob.pa/calendariodecreditoseducativos2026/.
El IFARHU enfatizó que los beneficiarios deben mantener en sus cuentas bancarias el monto correspondiente a la letra pactada del préstamo para evitar inconvenientes.
Asimismo, se advirtió que el sistema de ACH Débito se deshabilitará automáticamente al acumular dos letras morosas. En dicho caso, el usuario deberá presentarse personalmente al Departamento de Cobros para regularizar su situación y ponerse al día.