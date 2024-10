IFARHU recupera B/.200,000 de Auxilios Económicos otorgados en administraciones anteriores

Contenido relacionado: IFARHU: Conozca si el pago del Pase-U se desembolsará en 2024

Según el IFARHU, más de mil beneficiarios que no han cumplido con las obligaciones del AEE han sido notificados para que regularicen su situación y procedan a la cancelación de las sumas pendientes. El objetivo de este plan es asegurar el retorno de los recursos para continuar apoyando a futuros estudiantes con estos auxilios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1843783318191649052&partner=&hide_thread=false El @IFARHU reveló que ha logrado recuperar B/.200,000.00 de los Auxilios Económicos Educativos (AEE) otorgados en pasadas administraciones.



Como parte de plan de recuperación de estos fondos iniciado por el Ifarhu el 9 de septiembre, se estableció un proceso para que los… pic.twitter.com/sBn7zdg0Ze — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2024

Fiscalía Anticorrupción realizan investigación en el IFARHU

Tras denuncias presentada por presuntas irregularidades en auxilios económicos otorgados por el IFARHU entre enero y junio de este año, personal de la Fiscalía Anticorrupción realizó este martes una inspección ocular en distintos departamentos de la entidad.

“Hubo ciertos refrendos que quizás no estuvieron sustentados en su momento, pero no nos gustaría hacer un señalamiento directo hasta que las investigaciones determinen lo que en realidad sucedió. Hemos hecho las desvinculaciones naturales en este periodo de transición, sin embargo, no limitamos al director anterior al tema de las investigaciones”, dijo Jaime Díaz, director del IFARHU, sobre la investigación por posibles irregularidades en el otorgamiento de auxilios económicos.