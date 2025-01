IMA destituye a siete funcionarios por la compra y reventa de arroz en Agroferias

Murillo destacó que se está implementando un sistema más eficiente para garantizar que los productos lleguen directamente a los hogares panameños y no sean utilizados comercialmente:

Uso del número de cédula con código QR : Permitirá identificar y registrar las compras por hogar, evitando la reventa en restaurantes, fondas y comercios.

: Permitirá identificar y registrar las compras por hogar, evitando la reventa en restaurantes, fondas y comercios. Nueva lista de productos : Entre los artículos disponibles se incluye el aceite, limitado a dos botellas por persona, con mejoras en la calidad y variedad.

: Entre los artículos disponibles se incluye el aceite, limitado a dos botellas por persona, con mejoras en la calidad y variedad. Registro en línea: Se desarrollará una aplicación donde los usuarios podrán inscribirse con su cédula, nombre y dirección, eliminando la necesidad de presentar recibos de servicios públicos en las tiendas del IMA.

Medidas del IMA contra irregularidades

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que más de siete funcionarios involucrados en la compra y reventa de arroz de la entidad fueron destituidos.

El director confirmó la destitución de más de siete funcionarios implicados en la compra y reventa de arroz de la entidad, destacando que su gestión no permitirá abusos ni interferencias políticas:

"Aquí no sale un arroz para ningún político, y mucho menos jamón. Me conocen muy bien, saben que el trabajo que se está haciendo no tiene nada que ver con temas políticos."

Expansión de tiendas del pueblo

Murillo anunció que próximamente serán inauguradas nuevas tiendas del pueblo en San Miguelito y Atalaya, fortaleciendo el acceso a productos básicos para las comunidades.

Estas acciones reflejan el compromiso del IMA en mejorar la distribución de alimentos esenciales y en garantizar la transparencia en sus operaciones.