Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 19:34

Imágenes del sismo en Panamá: así quedaron algunas zonas afectadas

El sismo de magnitud 7.7 dejó estructuras dañadas, hospitales evacuados, grietas en carreteras y afectaciones en distintos puntos de Panamá.

Imágenes del sismo en Panamá

Imágenes del sismo en Panamá

TReporta

El sismo de magnitud 7.7 registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 dejó imágenes de edificios afectados, viviendas dañadas, carreteras agrietadas y evacuaciones preventivas. El fuerte movimiento sísmico, ocurrido a las 12:56 p.m., también provocó congestionamiento vehicular, interrupciones en algunos servicios y una serie de réplicas durante la tarde.

Imágenes del sismo en Panamá muestran daños en varias provincias

Las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé figuran entre las zonas donde se han reportado afectaciones estructurales tras el movimiento sísmico.

Entre las situaciones registradas se encuentran:

  • Hospitales evacuados: pacientes y personal médico fueron trasladados a espacios exteriores como medida preventiva mientras se evaluaban las instalaciones.

  • Viviendas y edificios afectados: se reportaron derrumbes y daños en distintas estructuras, principalmente en el interior del país.

  • Grietas en carreteras: algunas vías presentaron fracturas y daños en el pavimento.

  • Personas caminando por las calles: ciudadanos salieron de edificios y otros inmuebles tras el terremoto.

  • Tráfico vehicular: las evacuaciones y las dificultades de movilidad provocaron congestionamientos en diferentes sectores.

  • Interrupciones de agua potable: se reportaron afectaciones en el suministro en algunas comunidades, relacionadas con fallas eléctricas.

Réplicas mantienen en alerta a la población

Después del terremoto principal se registraron numerosas réplicas, algunas de magnitud considerable, que mantuvieron las labores de evaluación de daños y las medidas preventivas.

Las autoridades recomendaron evitar estructuras afectadas, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

Los equipos de respuesta continúan evaluando las condiciones de viviendas, hospitales, carreteras y otras instalaciones para determinar el alcance de los daños.

En esta nota:
Seguir leyendo

EN VIVO | Sismo en Panamá: Se reporta nuevo movimiento telúrico

Sismo en Panamá | Alcaldía se une para ayudar: Mayer Mizrachi anuncia centro de acopio tras el terremoto.

Vistas del desalojo en la Universidad Tecnológica de Panamá tras sismo

Recomendadas

Más Noticias