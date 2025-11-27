Desfiles para el 28 de noviembre: todos los lugares donde habrá en Panamá

Panamá se alista para celebrar este 28 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de España, con una amplia agenda de desfiles patrios que se llevarán a cabo en distintos puntos del país. Municipios, corregimientos y distritos ultiman detalles para recibir a bandas independientes, escuelas, delegaciones cívicas y miles de familias que saldrán a las calles para disfrutar del ambiente festivo.
Principales desfiles en la provincia de Panamá
En la capital, varios corregimientos tendrán rutas organizadas para garantizar un desfile seguro y fluido. Tocumen, Las Garzas y Betania confirmaron su participación con recorridos que incluirán bandas estudiantiles, carros alegóricos y presentaciones culturales. Las autoridades municipales recomiendan a los asistentes llegar temprano, mantenerse hidratados y respetar las zonas de seguridad.
Por su parte, San Miguelito también vivirá su propio desfile con nutrida asistencia de centros escolares y agrupaciones de la comunidad, quienes ya han anunciado presentaciones especiales en honor a la fecha histórica.
Celebraciones en Panamá Oeste y el interior del país
Uno de los desfiles más concurridos volverá a ser el de La Chorrera, donde miles de espectadores suelen abarrotar las calles principales para ver desfilar a bandas independientes de renombre nacional. Las autoridades han informado que el operativo incluirá desvíos vehiculares y presencia reforzada de unidades de seguridad.
En la provincia de Chiriquí, los distritos de Boquete, David y Tierras Altas preparan desfiles llenos de folklore, talento juvenil y tradiciones que resaltan la identidad panameña. Estas zonas son especialmente conocidas por la participación de bandas de alta calidad musical y la asistencia de visitantes nacionales y extranjeros.
Una jornada que unirá al país
Además de estos lugares, otros distritos y corregimientos en todo el territorio nacional tendrán actividades similares, consolidando al 28 de noviembre como una de las fechas más celebradas del calendario patrio. La mezcla de música, orgullo nacional y participación comunitaria promete llenar las calles de color y energía en una jornada que unirá a Panamá de costa a costa.