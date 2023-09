¡Insólito! En la CSS mujer jubilada espera por meses una cita y se la programan para el año 2025

"Estaba citada para el 9 de junio del 2023 en el hospital Susana Jones para la resonancia, de acá de Panamá y yo soy de Colón, cuando yo vengo ahora yo llamé y llamé y me dieron un número que llamara.. Muchas veces que llamé y no contesta nadie, vine personalmente y me dijeron que el aparato esta dañado (En el hospital Susana Jones) ", explicó la asegurada de nombre Norma.

Una paciente señaló que tiene meses esperando una resonancia para su esposo y le asignaron la cita para el 23 de enero del año 2025.#TReporta pic.twitter.com/FhdNuGs6fb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2023

Según Norma, al llegar al complejo hospitalario que por recomendación fue remitida, asegura que la cita fue establecida para el 23 de enero del año 2025 a las 7:00 a.m. agendaron una cita para realizarle una resonancia para su esposo en el Hospital de la Transitico.

"2025 ¿de aquí allá tu crees que estará vivo, él tiene 85 años?.. eso no se hace, busquen una solución rápida para ver si me pueden atender", afirmo la esposa del asegurado a quien le fue otorgada un examen para el año 2025.

Otros pacientes señalan que hay mucha demora en la atención y también se han visto afectados por el paro médico. Mientras tanto, los médicos mantienen la atención regular a los pacientes en la Policlínica Blas Gómez, mientras que el área de laboratorio está en paro. En el caso de la Policlínica Santiago Barraza, ni médicos ni laboratoristas están prestando el servicio.