Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 17:01

Instituto Smithsonian anuncia cierre anticipado del Centro Punta Culebra por evento interno

El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales informó que este viernes el Centro Punta Culebra cerrará una hora antes de su horario habitual.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales informó que este viernes 12 de septiembre el Centro Punta Culebra cerrará una hora antes de su horario habitual debido a un evento interno.

Ese día, el horario de atención al público será de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

