José Alberto Álvarez niega que PAIS sea un colectivo religioso

“Eso lo hemos negado categóricamente durante muchas intervenciones, primero eso está prohibido por la Constitución, en este país no pueden haber partidos confesionales, siendo abogado no iba a hacer estatutos como partido confesional y segundo el hecho de que personas de diferentes sectores evangélicos, católicos y no católicos nos hayan apoyado y porque ha habido cierto grado de morbo de parte de ciertas personas en acusarnos de que somos un partido confesional por eso se ha dado esta acusación sin ningún fundamento”, sostuvo Álvarez.

Álvarez: PAIS tiene su base en sí a la Constituyente, sí a la familia y no a la corrupción

Álvarez aseguró que PAIS apoya la postura de un sí a la Constituyente, sí a la familia y no a la corrupción.

“Cuando vamos a reuniones no vamos a orar ni a rezar, vamos a tratar temas políticos, el asunto religioso queda fuera de lo que son los principios del partido”, aseguró.

Respecto al matrimonio igualitario, José Alberto Álvarez dijo que PAIS mantiene su postura tal como lo define la ley.

“El reclamo de los sectores que abogan por matrimonio igualitario eso se puede solucionar, ellos dicen que si la pareja se muere no pueden heredar, bueno eso se hace una ley que les permita heredar...lo que no estamos de acuerdo, somos categóricos y firmes es que el matrimonio tal como es la concepción que tenemos desde que nacemos que es de un hombre y una mujer eso no se puede cambiar”, indicó.

También negó que PAIS sea de una línea conservadora.

“Si buscan mi trayectoria desde mis tiempos en la universidad que recorrí casi todos los países socialistas del mundo, para nada conservador”.

El Tribunal Electoral (TE) reconoció el pasado 16 de septiembre a PAIS oficialmente como partido político, después de cumplir con los requisitos establecidos en el Código Electoral.

El Código Electoral establece que se debe completar una cuota de 39,296 miembros. Una vez cumplido con este número de adherentes, se debe realizar un congreso o convención constitutiva para elegir la junta directiva, aprobar el logo, los principios, el estatuto, programas, bandera, himno y emblema.