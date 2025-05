Juan Diego Vásquez cuestiona acuerdos del Gobierno con EE.UU. y pide unidad en defensa de la soberanía

Durante su intervención, Vásquez destacó que la convocatoria a la mesa de diálogo ha implicado dejar de lado diferencias políticas y personales entre actores diversos. "En esa mesa había gente con la que existen diferencias importantes de criterios en algunos temas fundamentales. Pero lo que nos une es la defensa de la soberanía nacional frente a lo que se ha planteado en las últimas negociaciones del Gobierno", señaló.

Vásquez advirtió que algunos de los puntos discutidos en los tres documentos derivados de la visita del alto funcionario estadounidense podrían contravenir tratados internacionales vigentes, particularmente el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. “En la mesa hay personas mucho más conocedoras de esta materia que yo, y han manifestado que lo acordado preliminarmente va en contra de tratados que ya fueron negociados”, afirmó.

"El Gobierno debe entender que la estrategia que están implementando a mi juicio con todo respeto no está funcionando. Hay muchos comentarios, yo tengo muy claro lo que significa la relación económica, financiera, comercial, histórica con Estados Unidos, lo que no puedo yo… pic.twitter.com/QPOezBe3vL — Telemetro Reporta (@TReporta) May 5, 2025

El exdiputado también criticó la reacción del Gobierno ante las voces disidentes: “Lo que hemos recibido tras el evento son ataques por parte del Gobierno y sus defensores. El Presidente no me ha llamado, no sé si ha contactado a otros miembros del grupo, pero lo que se ha visto es descalificación”.

Asimismo, hizo un llamado al Ejecutivo a reconsiderar su estrategia de comunicación y manejo del tema: “El Gobierno debe entender que la estrategia que están implementando, a mi juicio, no está funcionando. Hay una ciudadanía diversa que se está expresando en una sola dirección, y lo triste es que la respuesta del Gobierno sea insultar a todo el que no piensa como ellos”.

Finalmente, recordó los límites constitucionales del poder presidencial: “El presidente José Raúl Mulino fue electo por el voto popular, pero como siempre lo he dicho: el presidente es presidente, no es rey. Y como tal, debe ceñirse a las reglas de la Constitución, incluso a aquellas que no le gusten”.