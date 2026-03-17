Ley del bioetanol genera dudas: advierten impacto en el bolsillo

El diputado Jhonathan Vega cuestionó el carácter obligatorio que pretende establecer el Proyecto de Ley 443 , el cual propone incorporar bioetanol en los combustibles en Panamá, señalando preocupaciones por el impacto económico que podría tener en los consumidores.

Sin quórum: aplazan decisión sobre mezcla de etanol en combustibles

La iniciativa plantea una mezcla obligatoria del 10% de etanol (E10) en las gasolinas, como parte de una estrategia para impulsar la transición energética y reactivar el sector agroindustrial.

Sin embargo, Vega advirtió sobre el posible aumento en los costos para la población.

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Falta de participación institucional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034006804762354046?s=20&partner=&hide_thread=false El diputado Jhonathan Vega cuestionó el carácter de obligatoriedad que pretende establecerse en el proyecto de Ley 443, que incorpora el uso del bioetanol, en el combustible, y el costo que representaría para los consumidores en el país.



La iniciativa que busca reactivar el uso… pic.twitter.com/4BCZ9ejV7Q — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes indicó que, desde diciembre, se enviaron diez solicitudes a distintas instituciones para obtener opiniones técnicas sobre el proyecto.

No obstante, solo tres entidades respondieron, lo que, a su juicio, evidencia una limitada participación en el análisis de la propuesta.

Sesión cerró sin votación

El debate se desarrolló en primer debate en la comisión correspondiente, pero no se logró avanzar a la votación. El presidente de la Comisión de Gobierno, Ernesto Cedeño, decidió cerrar la sesión por falta de quórum, y adelantó que el próximo martes se retomará la discusión para definir el futuro del proyecto.

Contexto del proyecto

El Proyecto de Ley 443 busca reactivar el uso de biocombustibles en el país, promoviendo una política energética más sostenible y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.